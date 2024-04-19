Alanya'ya sağanak geliyor! İşte meteorolojinin tahminleri...

Meteoroloji'den yayınlanan tahminlere göre, Alanya'da önümüzdeki günlerde sağanak yağış beklentisi var. Yağışların ne kadar süreceği ise şimdilik belirsiz.

Buna göre bu hafta beklenen hava durumu şöyle:

19 Nisan Cuma, gök gürültülü sağanak yağışlı, 19-24 derece;

20 Nisan Cumartesi, gök gürültülü sağanak yağışlı, 19-22 derece;

20 Nisan Cumartesi, parçalı bulutlu, 17-22 derece;

22 Nisan Pazartesi, parçalı bulutlu, 17-23 derece;

23 Nisan Salı, az bulutlu, 19-26 derece;