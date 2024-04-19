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Misilleme geldi! İsrail, İran’a saldırdı....

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İSRAİL, sabaha karşı İran’a füze saldırısı gerçekleşti.

Misilleme geldi! İsrail, İran’a saldırdı.... mask
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İSRAİL, sabaha karşı İran’a füze saldırısı gerçekleşti. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre İran’ın İsfahan kentindeki havalimanı ve çevresinde patlama sesleri duyuldu. Bu gelişmelerin ardından İran Devlet Televizyonu ülke genelinde tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.

İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliğine düzenlediği saldırı ile iki ülke arasında yaşanan gerginlik, İran’ın dron ve roketlerle gerçekleştirdiği misilleme ile dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu saldırının ardından güvenlik kaynakları bu sabaha karşı İsrail’in füzelerle İran’a saldırı düzenlediğini duyurdu. İran’ın Hava Kuvvetlerine ev sahipliği yapan İsfahan kentindeki havalimanı ve çevresinde patlama seslerinin duyulduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Suriye ve Irak’taki İran hedeflerinin de saldırı altında olduğu belirtildi.

Güvenlik kaynakları saldırının ardından İran Ulusal Güvenlik Konseyinin acil toplantı yaptığını kaydetti. Ayrıca İran savunma sisteminin aktif hale getirildiği ve uçan bazı objeleri vurduğu iddia edildi.

İran Devlet Televizyonundan ise ülke genelinde tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

# Devlet, acil, Hava

19 Nis 2024 - 07:37 DHA İstanbul- Gündem

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