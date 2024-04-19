Elinde bunlardan olan eli ayağı titreyecek: Yasaklanıyor!

Altın, piyasaların parlayan bir yıldızı haline geldi. Yatırımcıların dört gözle beklediği yükseliş, son aylarda nihayet gerçekleşti ve altın fiyatlarında ciddi oranda bir artış yaşandı. Türk lirasının değer kaybıyla geçen yıl yüzde 78 artan altın, son yılların en parlak dönemini yaşıyor. Serbest piyasalarda gram altın fiyatları 2500 lirayı aşarak kendi rekorunu kırdı.

Altının bu denli yükselmesi ve rekor kırması yatırımcıları heyecanlandırdı ve kuyumcularda bir izdiham oluşmasına neden oldu. Ancak bu talep patlaması nedeniyle kuyumcularda dolandırıcılık olayları artış gösterdi. Bu artış nedeniyle kuyumcular önlemlerini arttırma kararı aldı.

ARTIK YASAKLANDI

Alınan önlemler çerçevesinde, kesme altın olarak bilinen ürünlerin satışına son vereceklerini açıkladılar. Kesme altınların üzerinde barkod veya seri numarası bulunmuyor, bu nedenle dolandırıcılar tarafından sahte üretimi kolay bir şekilde yapılabiliyor. Bu durum, altın yatırımcılarının mağdur olmasına ve kuyumcuların itibar kaybına neden oluyor. Bu nedenle, kesme altın alım satımı konusunda vatandaşlar sık sık uyarılıyor.

EN ÇOK BU RAĞBET GÖRÜYOR

Diğer taraftan, paketli altın ürünlerinde seri numarası ve üretici firma bilgileri bulunuyor, bu durum ise sahtecilik riskini azaltıyor. Bu tür altınların güvenirliği daha yüksek olduğu için yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen altın oluyor.

Yeni uygulama ile birlikte kuyumcular, müşterilerine daha güvenli bir alışveriş ortamı sunmayı hedeflerken yatırımcıların da dikkatli olmasında yine de fayda olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Kamu Son Haber