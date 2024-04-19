- Ekonomi

SGK prim borcu ödeme tarihi güncellendi

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SGK, 2024 Şubat ayına ait prim borçlarının KDV iadeleri kullanılarak 26 Nisan 2024'e kadar ödenebileceğini duyurdu.

SGK prim borcu ödeme tarihi güncellendi mask
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Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Ramazan Bayramı tatili sebebiyle KDV iade alacaklarının Şubat 2024 dönemi SGK prim borçlarına mahsubu işlemlerinde gecikme olabileceğini duyurdu. Böylece mahsup işlemleri için son ödeme tarihi bir kararla 20 Nisan 2024'ten 26 Nisan 2024'e uzatıldı. Ayrıca, 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalışanları olan işverenler için Şubat 2024 dönemine ait sigorta prim borçlarının KDV iadesiyle ödenmesi durumunda yeni vade tarihinin 26 Nisan 2024 olarak belirlendiği bildirildi.

AÇIKLAMADA ŞU SÖZLER YER ALDI:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 2024 yılı Nisan ayının ikinci haftasına denk gelen Ramazan Bayramı tatili nedeniyle mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2024/ Şubat dönemi SGK prim borcuna 20 Nisan 2024 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanabileceğinin üzerine, mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defa olmak üzere 26 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Bu doğrultuda her ayin 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2024/ Şubat ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 26 Nisan 2024 olarak uygulanacaktır."

Kaynak: Kamu Son Haber

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19 Nis 2024 - 04:35 - Ekonomi

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