- Ekonomi

Yabancıların gözde yatırımları belli oldu: Listede o dev de var!

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Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'da en çok alım ve işlem yaptığı hisseler belli oldu.

Yabancıların gözde yatırımları belli oldu: Listede o dev de var! mask
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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yüzde 0,36 değer kazanarak 9.564,85 puan seviyesinden başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile taş toprak oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi ise yüzde 0,37 değer kazanırken, tek değer kaybeden sektör endeksi yüzde 1,47 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi dün dalgalı bir seyir izlerken günü yüzde 0,18 değer kaybederek 9.530,47 puan seviyesinden tamamlamıştı.

Borsa İstanbul dalgalı bir seyir izlerken yabancı yatırımcıların ilgisi sürüyor. Yabancı yatırımcılar tarafından borsada günlük bazda en fazla alım işlemi gerçekleştiren hisseler sırayla Oba Makarnacılık (OBAMS), Ulusal Faktoring (ULUFA) ve 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) oldu.

Yabancı yatırımcılar tarafından günlük bazda en çok satış işlemi yapılan hisseler ise sırasıyla Garanti Yatırım Ortaklığı (GRNYO), Doğuş Otomotiv (DOAS) ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama (DOBUR) oldu.

YABANCILARIN GÖZDELERİ

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların istikrarlı bir şekilde alım ve satım işlemi yaptığı hisseler ortaya çıktı.

Borsa İstanbul’da işlem Asce GYO (ASGYO), Emlak Konut GYO (EKGYO), SASA Polyester (SASA), Zorlu Enerji (ZOREN) hisselerinde yabancı yatırımcı oranı 6 gündür artarken, bu süre Mega Metal (MEGMT) hissesinde 5 gün oldu.

Yabancı yatırımcılar tarafından borsada istikrarlı şekilde çıkış yaptığı 5 hisse ise Migros (MGROS), Pergamon Status (PSDTC), Teknosa (TKNSA), İş Yatırım Ortaklığı (ISYAT) ve Anadolu Efes (AEFES) oldu.

Yabancıların gözde yatırımları belli oldu: Listede o dev de var!

Kaynak: Kamu Son Haber

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19 Nis 2024 - 04:32 - Ekonomi

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