Ete devasa zam şoku: Hiçkimse bunu beklemiyordu!

Ete yüzde 25 zam geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Et ve süt Kurumu et fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı.
Piyasaya göre daha uygun fiyatta et satan Et ve Süt Kurumu önünde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sıraya girerek uygun fiyata et almaya çalışıyordu.
Geçerli olacak olan bu zam oranıyla birlikte uygun fiyatlı et satışı da yapılmayacak hale gelecek.
Ekonomik gidişattan etkilenen onca vatandaşın bu zam haberi belini bükecek.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.