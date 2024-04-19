- Ekonomi

Emekliye zamda yeni yöntem: Bölge bölge yayılacak! İşte detaylar...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin maaşlarının asgari ücret seviyesine yükseltilemeyeceği haberini emeklilere verdi. Ancak emeklilerin geçim derdi ve beklentileri son bulmadı. Bakanlık bu konuda harekete geçti.

Emekliye zamda yeni yöntem: Bölge bölge yayılacak! İşte detaylar... mask
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Zam bekleyen emekliler için açıklama Bakan Işıkhan’dan geldi. Bölgesel birtakım desteklerin altı çizildi.

Emekli maaşlarında beklenen düzenleme ile ilgili gelişme yaşandı. Bakan Işıkhan emeklilerin beklentilerine cevap veren açıklamayı yaptı.

Temmuz öncesinde emekli maaşlarına herhangi bir şekilde zam gelmeyeceği konuşulurken, hükümetin emeklilerin geçim derdine katkı sağlamak adına bazı adımları atacağı ortaya çıktı.


Emekli maaşının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artacağı belli oldu. Ancak emekli, seyyanen zam beklentisi içerisindeydi. Bakan Işıkhan ise maaşların asgari ücret seviyesine çıkamayacağını duyurdu. Ancak verilecek destekler için 15-20 günlük bir süreye işaret etti.

Hükümetin emeklilerle ilgili planları arasında sosyal yardımlar bulunuyor. Yapılan açıklamalara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Sosyal Yardımlar” bütçesinden emeklilere bölgesel destekler sağlanacak.

Bu bölgesel desteklere göre, en düşük emekli maaşı alan, kirada oturup hanesinde başka geliri bulunmayan kişiler için her ay destek sağlanacak. Büyükşehirlerde oturanlarla Doğu illerinde yaşayanlara farklı destekler uygulanacak.


Belli şartları karşılayan ve en düşük aylığı alan bu emeklilerin büyükşehirlerde yaşayanlarına kira desteği sağlanacak. Doğu illerinde ve kırsalda bulunan emeklilere ise doğal gaz ya da odun-kömür gibi yakacak desteği verilecek.

Destek çalışmaları yürütülmeye başladı. Oysa emekliler seçim öncesi seyyanen zam beklentisi içerisine girmişti. En düşük emekli aylıkları 7 bin 500 TL’den 10 bin TL’ye çıkarılmış seçimle birlikte herhangi bir seyyanen zam açıklaması gelmemişti.


“SOMUTLAŞTIRDIĞIMIZDA PAYLAŞACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün AK Parti Grup Toplantısı öncesinde emeklilerin beklentilerine yanıt vererek genellikle yüzdesel artışlar olabileceğini ifade etti.

Ulaşımda, kargoda, müze gibi ziyaret edilebilen yerlerde uygulamalar yapılabileceğini söyleyen Işıkhan, bazı bakanlıkların da benzer uygulamaları bulunduğunu, bakan ve bakan yardımcılarıyla iletişim halinde bulunduklarını dile getirdi. Öte yandan “Somutlaştırdığımızda sizinle paylaşacağız” dedi.


Emekli destek paketi çalışmalarını uygulayacaklarını açıklayan Bakan Işıkhan, beklenen tarihi de verdi. Emekliler Yılı ile alakalı olarak protokollerini sürdürdüklerini ifade eden Işıkhan, yakın zaman içerisinde lansman gerçekleştirileceğini söyledi.

Somut adımlar oluştuğunda paylaşacaklarını söyleyen Işıkhan, “15-20 gün içinde, elde ettiğimiz ne kadar somut veri varsa, emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek psikolojik, sosyal, ekonomik ve sağlık anlamındaki hizmetlerimizi, onların refahını artırma yönündeki her çalışmamızı paylaşacağız” şeklinde ifade etti.

Kaynak: Kamu Son Haber

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19 Nis 2024 - 04:27 - Ekonomi

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