Bu görüntüler yürek burktu: İmamın yaptıkları adeta insanlık dışı!

Diyadin'de öğrencisini acımasızca döven imamın görüntülerinin ortaya çıkması Ağrı Valiliği'ni harekete geçirdi. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada Diyadin Kaymakamlığı'nın bir imamın çocuğa şiddet uyguladığı görüntülerine ilişkin inceleme ve soruşturmaya başlattığını ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince söz konusu imam-hatibin görevden uzaklaştırıldığını ve adli merciler tarafından göz altına alındığını duyurdu.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.