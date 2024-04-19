Bu görüntüler yürek burktu: İmamın yaptıkları adeta insanlık dışı!

Diyadin'de öğrencisini acımasızca döven imamın görüntülerinin ortaya çıkması Ağrı Valiliği'ni harekete geçirdi. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada Diyadin Kaymakamlığı'nın bir imamın çocuğa şiddet uyguladığı görüntülerine ilişkin inceleme ve soruşturmaya başlattığını ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince söz konusu imam-hatibin görevden uzaklaştırıldığını ve adli merciler tarafından göz altına alındığını duyurdu.

Kaynak: Kamu Son Haber