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Tokat'a deprem musallat oldu: İnsanlar sokakta yattı!

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AFAD tarafından paylaşılan son dakika bilgisine göre, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Tokat'a deprem musallat oldu: İnsanlar sokakta yattı! mask
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Tokat iline bağlı Sulusaray bölgesinde gece yarısı 00.09 sıralarında yerin 12.43 kilometre derinliğinde 4.1 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre ,deprem bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi ve herhangi bir hasar raporu henüz gelmedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMALAR...

Tokat Sulusaray'da meydana gelen 4.1 depreminin ardından peş peşe 2.0 ve 3.2 büyüklüğünde depremler meydana gelmeye devam etti.

BAKAN DETAYLAR VERDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Mehmet Özhaseki, Tokat'ın Sulusaray bölgesinde gerçekleşen ve komşu şehirleri de etkisi altına alan 5,6 şiddetindeki deprem sonrası Ulusal Hasar Tespit Ekipleri'nin (UHTE) harekete geçirildiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Özhaseki, Sulusaray'ın merkezli ve çevre illerde de hissedilen bu depremin ardından AFAD'ın yönlendirmesiyle ekiplerin kesintisiz bir şekilde çalıştığını belirtti.

Özhaseki, Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu ve Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan önderliğinde hasar değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ekiplerin görevlendirildiğini ifade ederek ilgili çalışmaların detaylarını paylaştı:

"Depremin hissedildiği tüm illerimizde hasar tespitini gerçekleştirmek amacıyla Ankara, Samsun, Ordu, Sinop ve Giresun İl Müdürlüklerimizden Ulusal Hasar Tespit Ekiplerimizi (UHTE) depremden etkilenen illerimize görevlendirdik. İlgili birimlerimizin ve ekiplerimizin sahadaki çalışmalarını anbean yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, özellikle hasarlı binalara girilmemesini istirham ediyoruz."

Tokat'a deprem musallat oldu: İnsanlar sokakta yattı!

Kaynak: Kamu Son Haber

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19 Nis 2024 - 04:11 - Gündem

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