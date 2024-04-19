'Alanyaspor'un kıymeti bilinmeli'

CORENDON Alanyaspor'un son olarak, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında 15 Nisan Pazartesi günü Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın, yayıncı kuruluş Beinsports üzerinden 5 kıtada 100'den fazla ülkede milyonlarca kişi tarafından izlendiğini belirten Corendon Alanyaspor 2'nci Başkanı Kamil Köseoğlu, "Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluş tarafından başta tarihi Alanya Kalesi ve deniz manzaralı bir nokta olmak üzere 4 kez canlı bağlantı yapılarak Alanya'nın tanıtımına ciddi bir katkı sağlanmıştır" dedi.

"ALANYA'MIZ KIYMETLİ BİR ŞEHİR"



Diğer ulusal televizyon kanallarının da maç öncesi haber bültenlerinde Alanya'dan birçok canlı bağlantı yaparak bu tanıtıma katkıda bulunduğunu dile getiren Köseoğlu, "Çevre illerden maça gelen yüzlerce konuk takım seyircisi de hem Alanya'yı gezip görme fırsatı elde etmiş, hem de ilçe ekonomisine katkıda bulunmuştur. Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve ören yerleriyle öne çıkan Alanya'mızın Süper Lig'de temsil edilmesi, yılın 12 ayında reklam katkısı sağladığı gibi, turizm gelirlerinin düşük olduğu kış döneminde ekonomiye de hareketlilik sağlamaya devam ediyor" diye konuştu. 2'nci Başkan Kamil Köseoğlu, Süper Lig'de uzun yıllardır mücadele eden tek ilçe takımı olan, ekonomiye ve tanıtıma büyük katkıda bulunan Alanyaspor'un kıymetinin şehir olarak bilinmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Toygar DİM

Kaynak: Spor SERVİSİ