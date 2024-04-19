- Spor

'Alanyaspor'un kıymeti bilinmeli'

ABONE OL Google News Sayfamız

Corendon Alanyaspor 2'nci Başkanı Kamil Köseoğlu, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan turizm kentimizi yıllardır Trendyol Süper Lig'de temsil eden Corendon Alanyaspor'un, ilçe ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi

'Alanyaspor'un kıymeti bilinmeli' mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

CORENDON Alanyaspor'un son olarak, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında 15 Nisan Pazartesi günü Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın, yayıncı kuruluş Beinsports üzerinden 5 kıtada 100'den fazla ülkede milyonlarca kişi tarafından izlendiğini belirten Corendon Alanyaspor 2'nci Başkanı Kamil Köseoğlu, "Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluş tarafından başta tarihi Alanya Kalesi ve deniz manzaralı bir nokta olmak üzere 4 kez canlı bağlantı yapılarak Alanya'nın tanıtımına ciddi bir katkı sağlanmıştır" dedi.

"ALANYA'MIZ KIYMETLİ BİR ŞEHİR"


Diğer ulusal televizyon kanallarının da maç öncesi haber bültenlerinde Alanya'dan birçok canlı bağlantı yaparak bu tanıtıma katkıda bulunduğunu dile getiren Köseoğlu, "Çevre illerden maça gelen yüzlerce konuk takım seyircisi de hem Alanya'yı gezip görme fırsatı elde etmiş, hem de ilçe ekonomisine katkıda bulunmuştur. Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve ören yerleriyle öne çıkan Alanya'mızın Süper Lig'de temsil edilmesi, yılın 12 ayında reklam katkısı sağladığı gibi, turizm gelirlerinin düşük olduğu kış döneminde ekonomiye de hareketlilik sağlamaya devam ediyor" diye konuştu. 2'nci Başkan Kamil Köseoğlu, Süper Lig'de uzun yıllardır mücadele eden tek ilçe takımı olan, ekonomiye ve tanıtıma büyük katkıda bulunan Alanyaspor'un kıymetinin şehir olarak bilinmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Toygar DİM

'Alanyaspor'un kıymeti bilinmeli'

Kaynak: Spor SERVİSİ

# Bir, kişi, Son, Gelen, Alanya, devam, başkan, günü

19 Nis 2024 - 02:59 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Flaş gelişme - TFF Başkanlığı'na adaylığını duyurdu mask
Flaş gelişme - TFF Başkanlığı'na adaylığını duyurdu
Çıkırıkçı kısa kesti mask
Çıkırıkçı kısa kesti
Alanyasporlu Erolçevik Dünya Şampiyonu oldu mask
Alanyasporlu Erolçevik Dünya Şampiyonu oldu
Alanyaspor ve 8 Süper Lig kulübüne şok! mask
Alanyaspor ve 8 Süper Lig kulübüne şok!
Vefa Küçük yeniden adaylığını açıkladı mask
Vefa Küçük yeniden adaylığını açıkladı
Tanju Özcan'dan ilk icraat! Yabancılara karşı flaş karar mask
Tanju Özcan'dan ilk icraat! Yabancılara karşı flaş karar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber