Antalya BŞB'den üreticiye destek

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarım ve hayvancılık alanında üreticilerin kapasitelerini artırmak ve maliyetlerini düşürmek adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Antalya'nın bal üretimi yapılan bölgelerinde büyük bir maliyet unsuru olan arı kovanlarını üreticilere ücretsiz olarak veren Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla da hamur karma, ceviz ve salça makinesi gibi ekipmanlar hibe ediyor.



ÜRETİME DESTEK



Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin ve kadın istihdamının desteklenmesi adına Akseki’de 270 arı kovanı, 4 hamur karma makinesi, Gazipaşa’da 240 arı kovanı, Manavgat’ta 138 arıkovanı, 1 hamur karma makinesi, Elmalı’da 387 arı kovanı, 15 hamur karma makinesi, 1 ceviz makinesi, 1 salça makinesi, Finike’de 84 arı kovanı, 5 hamur karma makinesi, Kaş’ta 279 arı kovanı ve 4 hamur karma makinesi hibe etti.



BELGE İLE BAŞVURANLARA DESTEK



Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü yetkilileri, arıcılık faaliyeti yaptığına dair belgesi olan ve başvuruda bulunan üreticilere kovan desteği sağlamaya devam edeceklerini kaydetti. (Antalya BŞB/BÜLTEN)

Kaynak: Antalya BŞB