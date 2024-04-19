- Ekonomi

Antalya BŞB'den üreticiye destek

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Tarım ve hayvancılığı sürdürülebilir kılmak amacıyla bal üreticilerine 1398 adet arı kovanı hibe edildi. Ayrıca kadınlara da 29 hamur karma, ceviz ve salça makinesi desteği sağlandı

Antalya BŞB'den üreticiye destek mask
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BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarım ve hayvancılık alanında üreticilerin kapasitelerini artırmak ve maliyetlerini düşürmek adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Antalya'nın bal üretimi yapılan bölgelerinde büyük bir maliyet unsuru olan arı kovanlarını üreticilere ücretsiz olarak veren Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla da hamur karma, ceviz ve salça makinesi gibi ekipmanlar hibe ediyor.


ÜRETİME DESTEK


Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin ve kadın istihdamının desteklenmesi adına Akseki’de 270 arı kovanı, 4 hamur karma makinesi, Gazipaşa’da 240 arı kovanı, Manavgat’ta 138 arıkovanı, 1 hamur karma makinesi, Elmalı’da 387 arı kovanı, 15 hamur karma makinesi, 1 ceviz makinesi, 1 salça makinesi, Finike’de 84 arı kovanı, 5 hamur karma makinesi, Kaş’ta 279 arı kovanı ve 4 hamur karma makinesi hibe etti.


BELGE İLE BAŞVURANLARA DESTEK


Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü yetkilileri, arıcılık faaliyeti yaptığına dair belgesi olan ve başvuruda bulunan üreticilere kovan desteği sağlamaya devam edeceklerini kaydetti. (Antalya BŞB/BÜLTEN)

Kaynak: Antalya BŞB

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19 Nis 2024 - 02:55 - Ekonomi

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