Almanlar Alanya'ya geri dönüyor

KULLANICILARA otel ve seyahat önerilerinde bulunan Almanya merkezli ‘Holiday Check’ internet sitesi, tatilde Türkiye'yi tercih etmek isteyenler için rehber hazırladı. “Türk Rivierası: En güzel 10 seyahat noktası” başlıklı listede, Türkiye'nin turistik merkezleri yer alıyor. Listede Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’da yer alıyor. Kleopatra Plajı, ülkenin en güzel plajlarından biri olarak tanımlanıyor. Alanya'nın turizm potansiyeli, Alman turistlerin gözünde oldukça yüksek. Holiday Check’in listesinde yer alan Kleopatra Plajı ile ilgili, “Alanya'nın batısında, Damlataş Mağarası yakınında yer alıyor. Ülkenin en güzel plajlarından biri. Kleopatra Plajı, otel ve restoranlarıyla mükemmel bir altyapıya sahip. Su çok berrak ve temiz” ifadeleri yer alıyor.

'MOTİVASYONUMUZ YÜKSEK, UMUTLUYUZ'

2024 turizm sezonundan umutlu olduklarını belirten Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “SunExpress CEO'su Max Kownatzki, Türkiye’nin bu yıl da seyahat severlerin aklındaki ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Almanya'dan talebin çok yüksek gittiğini belirtiyor. ANEX Almanya'nın Genel Müdürü Yasir Karaçor ise bu yıl 780 bin Alman turist hedeflediklerini söyledi. Holiday Check Türkiye’de tatil için 10 lokasyon önerdi. Bu destinasyonlar zaten Türkiye’nin en çok ilgi çeken ve turist alan ünlü bölgeleri. Almanya’dan ve Avrupa ülkelerinden göreceğimiz talep zaten yüksek görünüyor. Her destinasyonun ucuz veya pahalı işletmeleri var. Alanya’yı ucuz destinasyon olarak değerlendirmek yersiz olur. Ülkemizdeki ekonomik koşullar ve döviz kurları nedeniyle zaten fiyatımız ne olursa olsun ekonomik kalıyoruz. Ekonomik tatilin adresi olarak görülüyorsak bunun sebebi ekonomik koşullarımız. Geçen yaz rakibimiz olan Mısır, BAE gibi ülkeler, Türkiye ile rekabet edebilmek için fiyat kırdılar. Buna rağmen hizmet kalitemiz daha yüksek olduğu için yine biz tercih edildik. Önümüzdeki yaz için motivasyonumuz yüksek, umutluyuz. Dilerim savaş durumu daha çok büyümez, biz de emeklerimizin karşılığını alırız” dedi.

'ALMANLAR İÇİN ALANYA OTELLERİ ÖNEMLİ YER TUTUYOR'

Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Ali Orkan, “Alanya turizmimiz açısından son derece önemli bir destinasyon olan Alman pazarında, Alanya otelleri önemli bir alan tutmaktadır. Son yıllarda artan maliyetlerden dolayı bölge otellerimiz de belli oranlarda fiyat artışı yapmış ve yabancı misafirlere sunulan fiyatlar normal düzeye gelmiştir. Alanya pazarı Alman misafirler için vazgeçilmez bir destinasyondur” ifadelerini kulandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi