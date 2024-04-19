- Ekonomi

Sanayide 'Kadın' eli

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ANTALYA OSB Yönetimi, kadın istihdamını artırmak için çelik kaynakçılığı kursu başlattı. Kadınların çalışma koşullarını da iyileştirmek istediklerini aktaran Başkan Ali Bahar, ekolojik kreş yapılacağını müjdeledi.

Sanayide 'Kadın' eli mask
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Antalya OSB'de kadın istihdamının azalmaya başlamasıyla, sorunun sebeplerini araştıran Bölge Yönetim Kurulu, başlıca nedenlerin artan trafik yoğunluğu ve çocuk yaştaki öğrencilerin okul saatleri olduğunu tespit etti. Kadınların çalışma şartlarının kolaylaştırılması ve sanayideki kadın istihdamının artırılması için Antalya OSB Müteşebbis Heyet Üyesi Canan Keskin Gürkan başkanlığında, bölgedeki kadın sanayicilerden oluşan bir komisyon kuran Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, tespit edilen sorunları tüm detaylarıyla ele alıp çözüm için harekete geçti. Komisyon ilk iş olarak, Antalya OSB Eğitim Merkezi ve ATSO MESEM iş birliğinde bir çelik kaynakçılığı kursu hazırlayıp, iş arayan kadınlara istihdam garantili eğitim programı açtı.


BÖLGEYE ULAŞIM ZORLAŞTI

Yapılan çalışmalar sonucunda kadın istihdamındaki düşünün en önemli sebeplerinden birinin artan trafik yoğunluğu olduğunu dile getiren Gürkan, “Antalya, son yıllarda nüfusunun hızla artmasıyla birlikte trafik sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Özellikle şehir merkezine ve sanayi bölgelerine giden ana yollar, iş saatlerinde yoğun trafiğe sahiptir. Bu durum, çalışan kesimin işe ulaşımını ciddi şekilde etkilemektedir. Kadınlar, özellikle ailevi sorumlulukları nedeniyle daha fazla zaman harcamakta ve işe gitmek için daha fazla çaba sarf etmektedirler. Çocukların okula gidiş-geliş saatleri de trafikten dolayı zaman sorunu yaşayan kadınların çalışmalarına engel olan başka bir unsurdur. Uzun ve yorucu bir trafik süreci, kadınların işe gitmelerini zorlaştırmakta ve motivasyonu olumsuz etkilemektedir" dedi.

'SANAYİDE 7 BİN 500 KADIN ÇALIŞAN VAR'

Antalya OSB'de yaklaşık 7 bin 500 kadın çalışan olduğuna dikkati çeken Gürkan, “Komisyonumuz kurulur kurulmaz toplantılarımıza başladık. Hem yetişmiş iş gücüne sahip kadınlarımızı istihdam etmek hem de ev hanımı olarak nitelendirilen kadınlarımızı eğiterek iş dünyasına kazandırmak için ne yapılması gerektiğini planladık. Kadınlarımız sanayide çalışmak istiyor fakat ilk başta söylediğim nedenler, kadınlarımızın iş hayatından kopmalarına neden oluyor. Onların bu isteklerini gerçekleştirmek için hayatlarını kolaylaştırmak zorundayız. Bu doğrultuda TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuzun Sanayide Kadın Eli projesi kapsamında ATSO Kadın Girişimciler Kurulu ile de güç birliği yaparak etki alanımızı güçlendirdik” şeklinde konuştu.

ÇELİK KAYNAKÇISI YETİŞTİRECEKLER

Kadınların iş dünyasındaki yerini artırmak için hızla harekete geçtiklerini dile getiren Gürkan, “İlk olarak sanayi sektörüne daha fazla kadını çekebilmek ve iş arayan bireylere bölgemizdeki iş imkanlarını tanıtmak için firmalarımızda çalışan kadınların kariyer hikayelerinden ve mesleki başarılarından oluşan 'Sanayide Kadın' isimli belgesel serisi hazırlayıp geniş kitlelere ulaşmasını sağladık. Şimdi de ATSO ve Antalya OSB iş birliği ile kadınlarımıza yönelik iş garantili çelik kaynakçılığı eğitimi hazırlıklarına başladık. İş arayan, meslek edinmek isteyen kadınlarımıza ücretsiz bir şekilde çelik kaynakçılığını öğretip firmalarımızda istihdam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KREŞ MÜJDESİ

Kadınların çalışma koşullarının kolaylaştırılması için Antalya OSB'ye bir ekolojik kreş açacaklarını müjdeleyen Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ise amaçlarının talep edilenin niteliğini yükseltmek olduğuna vurgu yaptı. Bahar, “Biz talep edilen niteliği her yerde yükseltmeye devam edeceğiz. Yeni bir şey planlıyoruz. Antalya OSB'ye OSİAD ile bir ekolojik kreş kuracağız. OSİAD işin koordinatörlüğünü yapacak. İnşallah ekolojik kreşi de biz yapacağız" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA

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19 Nis 2024 - 02:15 - Ekonomi

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