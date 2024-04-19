- Ekonomi

Antalya birinciliği İstanbul'a kaptırdı

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Türkiye genelinde geçen yıla göre yabancılara konut satışındaki sert düşüş mart ayında da sürdü. Geçen yıl ve bu yılın ilk ayında Türkiye'de yabancıların en çok konut aldığı il Antalya olurken, mart sonu itibarıyla İstanbul Antalya'yı geçti

Antalya birinciliği İstanbul'a kaptırdı mask
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) mart sonu konut satış verilerini açıkladı. Türkiye genelinde mart ayında 105 bin 394 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayına göre satışta yüzde 0,1 azalma oldu. Konut satışları ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalışla 279 bin 604 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK SATIŞ İSTANBUL'DA

İstanbul 19 bin 40 konut satışı ve yüzde 18,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre, İstanbul'u 9 bin 523 konut satışı ve yüzde 9 pay ile Ankara, 6 bin 413 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Antalya, 2024 yılı mart ayında 3 bin 391'i ikinci el satış olmak üzere toplam 5 bin 693 konut satışıyla Türkiye'de dördüncü sırada yer aldı. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 42 konut ile Bayburt ve 55 konut ile Hakkari oldu.

YABANCILAR 1778 KONUT SATIN ALDI

Mart ayında yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,9 azalarak 1778 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancıların payı yüzde 1,7 oldu. Yabancılara konut satışında ilk sırayı 652 konut ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 618 konut ile Antalya ve 151 konut ile Mersin izledi.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE YÜZDE 48 AZALDI

Yabancılara konut satışı 2024 yılı üç aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 48 azalarak 5 bin 685'te kaldı. 2013 ve 2014 yıllarında Türkiye'de yabancılara konut satışının en çok yapıldığı il olan Antalya, 2015'ten 2023'e kadarki 8 yılda liderliği İstanbul'a kaptırdı. 2023 yılında 12 bin 702 konut satışıyla yine ilk sıraya gelen Antalya, 2024'ün iki aylık toplam verilerinde de Türkiye'de yabancıların en çok konut satın aldığı il oldu. Ancak mart ayı sonu itibarıyla İstanbul, Antalya'yı geçti. Ocak-mart üç aylık toplama göre İstanbul'da 2 bin 53 konut satışı yapılan yabancılar, Antalya'da ise 2 bin 24 konut satın aldı.

RUSLAR YİNE İLK SIRADA

Mart ayında Rusya Federasyonu vatandaşları, Türkiye'den 411 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 182 konut ile İran, 129 konut ile Ukrayna ve 82 konut ile Irak vatandaşları izledi. Üç aylık toplam verilere bakıldığında; Ruslar, 1361 konut alımıyla ilk sırada yer alıyor. İranlılar 590, Ukraynalılar 361, Iraklılar 293, Kazakistanlılar 250, Almanlar 232, Azerbaycanlılar 169, Afganistanlılar 149, ABD'liler 133, Çinliler 124, İngilizler ve Filistinliler 119'ar, Suudi Arabistanlılar 108 olarak sıralandı. (DHA)

Kaynak: DHA

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19 Nis 2024 - 01:39 - Ekonomi

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