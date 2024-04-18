İki grup birbirine girdi; çelik kuvvet ayırdı

İddiaya göre K.E. ile oğulları E.E. (33) ve A.E. (30), husumetli oldukları H.K. (35) ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine, taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açmaya başladı. Yaşanan çatışmada 3 çocuk babası H.K. vurularak ağır yaralandı. K.E.’nin iki oğlu olay erinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.K., sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.

ÇEVİK KUVVET KAVGAYI AYIRDI

H.K.'nın vurulduğunu gören yakınları ile K.E.'nin yakınları arasında arbede yaşandı. İki aile arasında yaşanan gerginlik artınca bölgeye çok sayıda Motosikletli Polis Timi, Çevik Kuvvet, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ekipler ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda, taraflar olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespiti Şube Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, olayın yaşandığı yerde çalışma yaptı.

KİMİN VURDUĞU TESPİT EDİLEMEDİ

Silahlı kavga ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı tespit edilen baba K.E.,Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesi alınırken, olaydan sonra kaçan çocukları E.E. ve A.E.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. H.K.'yı kimin vurduğu ise henüz tespit edilemedi.

Kaynak: DHA