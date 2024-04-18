Kuşadası açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 06.40’ta Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA