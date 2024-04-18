Zehirlenen öğrenciler apar topar hastaneye kaldırıldı

Aydın'da Mustafa Kiriş Ortaokulu öğrencileri, bugün öğle saatlerinde kermes düzenledi. İddiaya göre, 32 öğrenci kermeste yedikleri tavuk pilavdan zehirlendi. Öğrenciler, akşam saatlerinde kendi imkanlarıyla mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

KERMESTEKİ TAVUK PİLAVDAN ZEHİRLENDİLER

Tedavi altına alınan öğrencilerin okulda düzenlenen kermeste yedikleri tavuk pilavdan zehirlendikleri değerlendiriliyor. Serum tedavisi uygulanan öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA