18 Nis 2024 - 23:10 - Gündem

Heyelan nedeniyle evler boşaltıldı

Karabük'te yamaçta meydana gelen heyelan nedeniyle istinat duvarının bir bölümü çökerek bir evin çatısına zarar verdi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından yamaçta zarar gören evle birlikte 4 ev boşaltıldı.