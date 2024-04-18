Nehirde erkek cesedi görüldü; ekipler harekete geçti

İsmi öğrenilemeyen ve 18 yaşında olduğu bilgisi verilen bir erkek, hareketsiz olarak suyun üzerinde görüldü. Çevredekiler, durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Su Altı Arama Kurtarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, botları nehre indirdi.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
El fenerleri yardımıyla botlarla alanda arama yapan ekiplere kıyı kenarında da bölgedeki ekipler destek verdi. İtfaiye Su Altı Arama ve AFAD ekiplerinin nehirde botlarla aramaları, ilerleyen saatlerde sonuç alınmaması üzerine sona erecek. Ekipler, çalışmasını sabahın erken saatlerinde tekrardan yürütecek.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.