6 Şubat depremlerini bilmişlerdi. Tokat depreminden de saatler önce uyarıda bulundu

Tokat'ta saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili "SSGEOS" isimli araştırma grubunun sosyal medyadan saatler önce uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

SAATLER ÖNCE UYARDI



Kendisini " Deprem kâhini" olarak tanıtan Hollandalı Frank Hoogerbeets'inin önderliğindeki "SSGEOS" isimli araştırma grubu, dün akşam sosyal medya hesabında bölgede büyük deprem olacağı uyarısında bulundu. Hesaptan yapılan açıklamada "Batı ve Orta Türkiye'de orta şiddette sarsıntı var. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü sarsıntılar yaşanabilir" ifadeleri kullanıldı.

'DEPREM KAHİNİ'

Hoogerbeets, 6 Şubat'ta Türkiye'yi yasa boğan depremlerinden üç gün önce (3 Şubat) sosyal medya hesabında paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımından günler sonra deprem meydana gelmesi sonrasında Hoogerbeets’in takipçi sayısı hızla artmış ve “deprem kahini” lakabı verilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi