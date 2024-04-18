Son dakika! Tokat bir kez daha sallandı

AFAD'ın verilerine göre Tokat bir kez daha depremle sallandı. 4,0 büyüklüğünde gerçekleşen depremin merkez üssü Sulusaray ilçesi olarak açıklandı ve 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı. Çevre illerde de hissedilen deprem vatandaşları korkuttu.

Kaynak: Haber Merkezi