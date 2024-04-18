Şarkıcı Zeynep Bastık ameliyat olacak

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık her açıklamasıyla adından söz ettiriyor. İzmir Urla'dan aldığı 40 milyon TL'lik lüks yazlığı ile sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık bu defa hayranlarını korkuttu.
Bastık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyat olacağını açıkladı. Bastık, kulak - burun - boğaz doktoruna göründüğünü ve bunun sonucunda burnundan operasyon geçirmesi gerektiğini öğrendiğini söyledi.
Uyku sorunu yaşadığını ve nefes alamadığı için bant taktığını dile getiren Zeynep Bastık, operasyonun ardından burnunun şeklinde değişiklik olmayacağını belirtti.
"MEĞER CİDDİ BİR DEVİASYONUM VARMIŞ"
Zeynep Bastık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Kulak - burun - boğaz doktoruyla randevum vardı. Meğer ciddi bir deviasyonum varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış, çok kısa sürecekmiş. Uyuyamadığım ve nefes alamadığım için taktığım bantların sebebi belli oldu böylelikle. Nefes alamamak berbat bir şey dostlar. Gidin görünün kamu spotu saati."
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.