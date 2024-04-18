Motokuye'ye kaza yaptırdı; 'Hastam var' diyerek kaçtı

Motokurye Erhan Demircan idaresindeki motosiklet, iddiaya göre seyir halindeyken ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Demircan’ın direksiyon hâkimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TELEFONLA İFADEYE ÇAĞRILDI

Görgü tanığı E.U., motosikletin kadın bir sürücünün kullandığı otomobilin sıkıştırması sonucu düştüğünü öne sürerek, “Kadın, ‘Hastam var’ dedi ve gitti. Ben de telefonunu, plakasını aldım. Onun arabasında bir şey yok.” dedi. “Hastam var” diyerek kaza yerinden ayrıldığı belirlenen kadın sürücüye telefonla ulaştı. Polisin, ifade vermesi amacıyla kadın sürücüyü polis merkezine çağırdığı öğrenildi.

Kaynak: DHA