Simge Sağın'dan flaş aşk açıklaması! "Sevgilim yok. Uzun süredir...''

Ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Simge Sağın, YouTube'da yayınlanan 'Bize Kaldı' programına konuk oldu.
Özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Simge Sağın 'aşk' açıklaması ile gündem oldu. Simge Sağın; "Sevgilim yok. Uzun süredir bekarım. Arada denemeler oldu ama sonunda yalnızlığın daha güzel olduğuna karar verdim" açıklamasıyla dikkat çekti.
'CANIM NE İSTİYORSA...'
Son dönemde arkadaş sayısının azaldığını dile getiren Sağın, "Artık ne istemediğini bilen bir kadınım. Kendime ne iyi gelecekse onu yapıyorum. Son yıllarda bayağı azaldı insan ilişkilerim.
İnsanlar hep bir şey istiyor ama hiçbir şey vermek istemiyor. Oysa alma-verme dengesi gerekiyor hayatta. Bu yoksa ben de yokum. Rahatım nerede yerindeyse, canım ne istiyorsa onu yapıyorum. Son derece mutluyum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: MYNET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.