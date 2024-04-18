Korkunç şiddet anları! Çocukları döven imam gözaltına alındı

Ağrı’nın Diyadin ilesinde Kur’an kursu öğrencilerini tekme tokat dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan imam görevden alındı. Sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerin ardından imamın gözaltına alındığı açıklandı.
Diyadin’de bir Kur’an kursunda imamın çocukları tekme tokat dövmesiyle ilgili görüntülerün bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanması üzerine Diyadin Kaymakamlığı inceleme başlattı. Kur’an kursundaki güvenlik kamera görüntülerinde şiddet uyguladığı tespit edilen ve ismi açıklanmayan imam, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince görevden uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.
Ağrı Valiliği’ndan olayla ilgili yapılan yazılı açıklamasda, “Bugün sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, ‘İmam çocukları tekme tokat dövdü’ başlıklı haber ile ilgili Valiliğimizce basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Diyadin ilçemizde görev yapan bir imamın çocuklarımıza şiddet uyguladığı iddia edilen görüntüler üzerine Diyadin Kaymakamlığımızca ivedilikle inceleme ve soruşturmaya başlanılmış olup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince adı geçen İmam-Hatip görevden uzaklaştırılmış ve adli mercilerimizce gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.