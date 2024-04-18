22 yıl hapis cezasıyla aranıyordu; kıskıvrak yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan Saygın Mert Kardeşsever'in (31) ilçedeki bir okulun önünde olduğu belirlendi. Bunun üzerine bölgeye giden polis, kaçmaya başlayan Kardeşsever'i yaşanan takip sonucu yakaladı. Gözaltına alınan Kardeşsever'in 27 suçtan dosyası bulunduğu öğrenildi. Emniyete götürülen Kardeşsever, işlemlerinin ardından tutuklandı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.