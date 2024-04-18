22 yıl hapis cezasıyla aranıyordu; kıskıvrak yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan Saygın Mert Kardeşsever'in (31) ilçedeki bir okulun önünde olduğu belirlendi. Bunun üzerine bölgeye giden polis, kaçmaya başlayan Kardeşsever'i yaşanan takip sonucu yakaladı. Gözaltına alınan Kardeşsever'in 27 suçtan dosyası bulunduğu öğrenildi. Emniyete götürülen Kardeşsever, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: DHA