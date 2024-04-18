Bir zamanlar 'Bayan popo' diye anılıyordu; son hali şoke etti

Yeşilçam’ın yıldız isimlerinden olan Bayan Popo lakaplı Sevtap Parman yılların eskitemediği güzelliğe sahip.Uzun yıllardır ekrandan ve magazinden uzak bir yaşam süren Parman'ın son hali şoke etti. Yeşilçam’da güzelliğiyle ön plana çıkan Sevtap Parman son haliyle ilgi odağı oldu. Son halini görenler yılların eskitemediği güzelliği karşılığında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.