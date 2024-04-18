Bir zamanlar 'Bayan popo' diye anılıyordu; son hali şoke etti

Yeşilçam’ın yıldız isimlerinden olan Bayan Popo lakaplı Sevtap Parman yılların eskitemediği güzelliğe sahip.Uzun yıllardır ekrandan ve magazinden uzak bir yaşam süren Parman'ın son hali şoke etti. Yeşilçam’da güzelliğiyle ön plana çıkan Sevtap Parman son haliyle ilgi odağı oldu. Son halini görenler yılların eskitemediği güzelliği karşılığında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kaynak: Haber Merkezi