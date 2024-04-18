18 Nis 2024 - 20:08- Gündem G:

Korkunç olay! Öğrenci öğretmenini bıçakladı

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Diyarbakır'da bir öğrenci tartıştığı beden eğitimi öğretmenini bıçaklayarak yaraladı.

Korkunç olay! Öğrenci öğretmenini bıçakladı mask
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, zil çaldığı için derse girmesini isteyen öğretmenini bıçaklayan H.Ç. (18) tutuklandı.

Olay, dün Bismil ilçesindeki bir lisede meydana geldi. İddiaya göre Beden Eğitimi Öğretmeni A.Ö., son derste çalan zille birlikte okul önünde gördüğü öğrenci H.Ç.’yi dersine girmesi konusunda uyardı. H.Ç., tartıştığı öğretmeni A.Ö.’ye üzerinde bulunan bıçakla saldırdı. A.Ö. sağ bacağından hafif yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen tedavisinin ardından taburcu edilirken, H.Ç. de gözaltına alındı. H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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18 Nis 2024 - 20:08 DHA - Gündem

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