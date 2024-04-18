Korkunç olay! Öğrenci öğretmenini bıçakladı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, zil çaldığı için derse girmesini isteyen öğretmenini bıçaklayan H.Ç. (18) tutuklandı.
Olay, dün Bismil ilçesindeki bir lisede meydana geldi. İddiaya göre Beden Eğitimi Öğretmeni A.Ö., son derste çalan zille birlikte okul önünde gördüğü öğrenci H.Ç.’yi dersine girmesi konusunda uyardı. H.Ç., tartıştığı öğretmeni A.Ö.’ye üzerinde bulunan bıçakla saldırdı. A.Ö. sağ bacağından hafif yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen tedavisinin ardından taburcu edilirken, H.Ç. de gözaltına alındı. H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.