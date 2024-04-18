Ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı

68 yaşındaki şarkıcı Nur Yoldaş fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sanatçının oğlu Tunç Devrim Yoldaş, annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Şarkıcı, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi kaldırıldı.
Tomografi, EKG ve kan tahlili yapılan Yoldaş'a sonuçlara göre tedavi uygulanacak. Oğlu, Tunç Devrim Yoldaş, annesinin sağlık durumuyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Öğleden sonra yürüyüşten dönerken fenalaşıp yere yığıldı, ben yanındaydım, hemen ambulansla hastaneye getirdik"
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.