Ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı

68 yaşındaki şarkıcı Nur Yoldaş fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sanatçının oğlu Tunç Devrim Yoldaş, annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Şarkıcı, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi kaldırıldı.

Tomografi, EKG ve kan tahlili yapılan Yoldaş'a sonuçlara göre tedavi uygulanacak. Oğlu, Tunç Devrim Yoldaş, annesinin sağlık durumuyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Öğleden sonra yürüyüşten dönerken fenalaşıp yere yığıldı, ben yanındaydım, hemen ambulansla hastaneye getirdik"

Kaynak: Haber Merkezi