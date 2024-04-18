İki çocuğun kavgası kanlı bitti

İddiaya göre, Kenan Efe Aytekin ve arkadaşı Ö.B.O. (17) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.B.O., Aytekin bıçakla birbirlerine saldırdı. Ö.B.O. sırtından, Aytekin ise kalbinden bıçakla yaralandı. Kenan Efe Aytekin diğer arkadaşları tarafından otomobille hastaneye kaldırıldı. Ö.B.O. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aytekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, durumu iyi olan Ö.B.O. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.