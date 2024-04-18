18 Nis 2024 - 19:17- Gündem G:

Kırmızı ete dev zam!

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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu, ete yüzde 25 oranında zam yaptı. Buna göre, kıymanın kilosu 229 liradan 279 liraya çıktı.

Kırmızı ete dev zam! mask
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Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK), et satış fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı.

KUŞBAŞINA YÜZDE 23 ZAM GELDİ!

Et ve Süt Kurumu mağazalarında daha önce 229 liradan satılan kıyma fiyatına yüzde 21 oranında zam yapılarak 279 liraya, 259 liradan satılan kuşbaşı fiyatına da yüzde 23 oranında artış yapılarak 319 liraya çıkarıldı.

ZAM SONRASI ET FİYATLARI

Sığır Bifteğin fiyatı 325 liradan, 405 liraya, pirzolanın fiyatı 380 liradan, 450 liraya ve bonfilenin fiyatı da 540 liradan 600 liraya yükseltildi. Buna göre en düşük fiyat artışı yüzde 11 ile sığır bonfilenin fiyatı artarken, en yüksek fiyat artışı yüzde 24,6 ile biftekte yapıldı.

TAVUK ETİNE DE ZAM

ESK'in mağazalarında satılan tavuk eti çeşitlerine de yüzde 25 oranında zam yapıldı. Buna göre tavuk kanat 110 liradan, 138 liraya, tavuk but 67 liradan 74 liraya, tavuk göğüs 68 liradan 85 liraya ve tavuk pirzola 90 liradan 113 liraya çıkarıldı.

Kaynak: KARAR

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18 Nis 2024 - 19:17 - Gündem

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