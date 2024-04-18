Kuyumcu dükkanına silahlı saldırı

İddiaya göre daha önce alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişilerin dükkanına giden saldırgan adeta kurşun yağdırdı. Önce bir oto galeriye silahla ateş eden şüpheli ardından bulunan kuyumcu dükkanına saldırdı. Kuyumcu dükkanında yapılan incelemelerde, dükkana 8 merminin isabet ettiği belirlenirken 12 adet kovan bulundu. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.