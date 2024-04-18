Kuyumcu dükkanına silahlı saldırı

İddiaya göre daha önce alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişilerin dükkanına giden saldırgan adeta kurşun yağdırdı. Önce bir oto galeriye silahla ateş eden şüpheli ardından bulunan kuyumcu dükkanına saldırdı. Kuyumcu dükkanında yapılan incelemelerde, dükkana 8 merminin isabet ettiği belirlenirken 12 adet kovan bulundu. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA