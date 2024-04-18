Feci kaza! Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi

Kaza, öğle saatlerinde Sur ilçesi Küçükakören Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Z. yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.İki yaralının durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA