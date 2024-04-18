18 Nis 2024 - 18:24- Gündem G:

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Samsun, Nevşehir ve çevre illerden de hissedildi.

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi
Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi
+4
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sulusaray ilçesine bağlı köylerde bazı evlerin ve iki caminin minaresi ile Yozgat’ta 2 katlı binanın yıkıldığı yönünde ihbar geldi. AFAD ekipleri bölgede saha taramalarını sürdürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada saat 18.11’de merkez üssü Tokat’ın Sulusaray ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 5.99 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Tokat’ın yanı sıra Sarsıntı Çorum Ordu, Kırşehir, Samsun, Amasya, Sivas, Yozgat, Kayseri, Ankara ve Kırşehir'den de hissedildi. Sarsıntı ile birlikte vatandaşlar panik içerisinde sokaklara kaçıştı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Şu an Sulusaray ilçesine gidiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz bölgede gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, depremin kent merkezinde de çok şiddetli hissedildiğini bildirdi.

‘BAZI EVLER VE MİNARE YIKILDI’ İHBARLARI YAPILDI

Depremin Merkez üssü Sulusaray ilçesine bağlı buğdaylı köyünde bazı evlerin, Ağmusa köyünde de iki caminin minaresinin yıkıldığı yönünde ihbarlar geldi. Ayrıca 5 ahırın da yıkıldığı belirtildi.

Depremin şiddetle hissedildiği Yozgat’ta da 2 katlı binanın yıkıldığı bilgisi paylaşıldı. AFAD ve yerel ekipler, bölgelerde saha çalışmalarını sürdürüyor.

YERLİKAYA: SAHA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Kaynak: AFAD

# afad, Tokat, deprem, Gelen, Bir, ilgili, Bakan, Sosyal, açıklama, Belediye, acil, merkez

18 Nis 2024 - 18:24 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Nuri Alço'dan sağlık durumu hakkında gelişme mask
Nuri Alço'dan sağlık durumu hakkında gelişme
Antalya'da feci kaza! Otomobil belediye işçisine çarptı: 1 ölü mask
Antalya'da feci kaza! Otomobil belediye işçisine çarptı: 1 ölü
Erzurum depremle sallandı mask
Erzurum depremle sallandı
Manavgat'ta film gibi banka soygunu: 205 milyon birden buhar oldu mask
Manavgat'ta film gibi banka soygunu: 205 milyon birden buhar oldu
Magnum dondurmalar iki ülkede toplatılıyor mask
Magnum dondurmalar iki ülkede toplatılıyor
MSB'den stratejik karar: İncirlik Üssü'nün ismi değişti mask
MSB'den stratejik karar: İncirlik Üssü'nün ismi değişti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber