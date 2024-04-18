Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi

Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sulusaray ilçesine bağlı köylerde bazı evlerin ve iki caminin minaresi ile Yozgat’ta 2 katlı binanın yıkıldığı yönünde ihbar geldi. AFAD ekipleri bölgede saha taramalarını sürdürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada saat 18.11’de merkez üssü Tokat’ın Sulusaray ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 5.99 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Tokat’ın yanı sıra Sarsıntı Çorum Ordu, Kırşehir, Samsun, Amasya, Sivas, Yozgat, Kayseri, Ankara ve Kırşehir'den de hissedildi. Sarsıntı ile birlikte vatandaşlar panik içerisinde sokaklara kaçıştı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Şu an Sulusaray ilçesine gidiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz bölgede gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, depremin kent merkezinde de çok şiddetli hissedildiğini bildirdi.

‘BAZI EVLER VE MİNARE YIKILDI’ İHBARLARI YAPILDI

Depremin Merkez üssü Sulusaray ilçesine bağlı buğdaylı köyünde bazı evlerin, Ağmusa köyünde de iki caminin minaresinin yıkıldığı yönünde ihbarlar geldi. Ayrıca 5 ahırın da yıkıldığı belirtildi.

Depremin şiddetle hissedildiği Yozgat’ta da 2 katlı binanın yıkıldığı bilgisi paylaşıldı. AFAD ve yerel ekipler, bölgelerde saha çalışmalarını sürdürüyor.

YERLİKAYA: SAHA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Kaynak: AFAD