'Kocamın beni aldattığını düşündüğüm için cinsel organına çivi batırdım'

Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen Ezmeci, son dönemlerde sosyal medyada da geniş kitlelere hitap eden ünlü psikolog Esra Ezmeci sosyal medyada takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Kadın takipçilerinden gelen itiraflar ve sorular okuyan herkese pes dedirtti.

-Sevgilim evlenince benden grup seks istiyor çoğunlukla ve onu aldatmamı istiyor bu normal mi?

Böyle sapkın bir erkekle bırakın evlenmeyi yanından bile geçmeyin. Bu tarz istekler sapkınlık, cinsellikte hareket yaratmak. Fantezi başka bir şey sapkınlık başka bir şey...

-Kocamın aldattığını düşündüğüm için gece cinsel organına çivi batırdım evi terk etti ne yapmalıyım?

Bu çok büyük bir tepki olmuş hatta suç sayılabilecek, hatta kalıcı hasarlara yol açacak bir tepki. Eşinize öfke kontrolünüzü sağlamak ve bir daha böyle şeyler olmaması için destek aldığınızı söyleyebilirsiniz. bir daha böyle şeyler yaşanmayacağını ispatlamanız lazım.

Kaynak: Haber Merkezi