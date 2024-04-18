18 Nis 2024 - 18:19- Magazin G:

Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu

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Survivor All Star'da eleme heyecanı Özgür, Yunus Emre, Yaman ve Batuhan arasında geçti. İşte ayrıntılar...

Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu mask
Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024, heyecan dolu mücadeleleriyle yakından takip ediliyor. Özgür, Yunus Emre, Yaman ve Batuhan'ın kıyasıya mücadele ettiği gecede bir kişi adaya veda etti. Gözyaşlarına hakim olamayan yarışmacı takım arkadaşlarına sarılarak vedalaştı.

"ÇOK SAHİP ÇIKTIN BANA

Survivor All Star'a veda eden isim Yaman oldu. Yasin Obuz'a sarılarak ağlayan Yaman, "Seni çok seviyorum. Öz abim gibisin. Çok sahip çıktın bana." dedi.

"VALLAHİ ÇOK ALIŞMIŞTIM"

Yarışmadan elendiğine inanmakta zorluk çeken Yaman, "Ben gidiyorum şimdi vallahi. Çok alışmıştım. Vallahi çok alışmıştım." dedi.

Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu

OGEDAY'A SÖYLEDİĞİ SÖZLER GECEYE DAMGA VURDU

Survivor All Star'a veda eden Yaman'ın Ogeday'a söylediği, "Herkesin şampiyonu sensin" sözleri eleme gecesine damga vurdu.

Kaynak: MYNET

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18 Nis 2024 - 18:19 - Magazin

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