18 Nis 2024 - 18:00- Gündem G:

Antalya'da banka skandalı! Müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira para çaldılar

ABONE OL Google News Sayfamız

Manavgat'ta özel bir banka müşterilerin hesabından 205 milyon lira para çaldı. Konu ile ilgili şube müdürünün içinde bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Antalya'da banka skandalı! Müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira para çaldılar mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, özel bir banka şubesindeki müşteri hesaplarından toplam 205 milyon lira çalındığı iddiasıyla aralarında şube müdürünün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir banka şubesinde müşterilerin hesaplarından para çalındığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen müfettişler bankanın şube müdürü R.E.B, yardımcısı U.E. ve 2 banka personelinin hesaplarında hareketlilik olduğunu tespit etti. Bazı banka müşterilerinin hesaplarından toplam 205 milyon liranın alındığı belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptığı operasyonda, bankanın şube müdürü R.E.B, yardımcısı U.E. ile 2 personelin de aralarında bulunduğunu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

# 205 milyon lira, Antalya, banka hesabı, Banka müdürü, banka şube müdürü, Bir, etti

18 Nis 2024 - 18:00 AA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Erzurum depremle sallandı mask
Erzurum depremle sallandı
Magnum dondurmalar iki ülkede toplatılıyor mask
Magnum dondurmalar iki ülkede toplatılıyor
Borçlardan sonra o belediyede böcek ve kamera skandalı mask
Borçlardan sonra o belediyede böcek ve kamera skandalı
Meteoroloji'den uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor mask
Meteoroloji'den uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor
Kene alarmı: Afrika'dan geliyorlar ve ölümcül hastalıklar taşıyorlar mask
Kene alarmı: Afrika'dan geliyorlar ve ölümcül hastalıklar taşıyorlar
O ilimiz depremle sallandı mask
O ilimiz depremle sallandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber