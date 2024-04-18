Antalya'da halk otobüsünde 100 bin lira unutuldu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde halk otobüsünde unutulan 100 bin lira sahibine teslim edildi.
Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne binen tır sürücüsü Hakan Demirel, araçtan inerken 100 bin lira bulunan poşeti oturduğu koltukta unuttu.
Bir süre sonra para dolu poşeti unuttuğunu fark eden Demirel, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığını arayarak durumu bildirdi. Çağrı merkezine düşen ihbarın ardından halk otobüsü şoförü Ali Türk ile iletişim kuruldu.
Otobüsü kontrol eden Türk, başka bir yolcunun oturduğunun hemen yanındaki koltukta poşeti bularak muhafaza altına aldı.
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığından parasını teslim alan Demirel, yetkililere ve otobüs şoförü Ali Türk'e teşekkür etti.
Öte yandan, Demirel'in halk otobüsüne binişi, poşeti koltukta unutup inmesi ve şoförün para dolu poşeti alıp muhafaza etmesi aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.