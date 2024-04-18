O dondurma 2 ülkede toplatılıyor! Markadan ilk açıklama geldi

Şirket, Magnum Bademli dondurma çubuklarını, "olası plastik ve metal varlığı şüphesi" nedeniyle acil olarak geri çağırdı.
Gıda Standartları Ajansı, dondurmaların yemek için güvenli olmadığını açıkladı. Ürünü satın alan müşterilere "yememeleri" çağrısında bulunuldu. Gıda güvenliği gözlemcisi, dondurma satan perakende mağazalarda müşterilere ürünün neden toplatıldığını anlatan yazılar asılacağını ifade etti.
Konuyla ilgili iddiaların ardından Magnum Türkiye'den açıklama geldi:
"Çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Magnum Badem ürünlerinin metal içerebileceği endişesiyle toplatılmasına” dair haberlere istinaden, konuya netlik getirmek üzere açıklamamızı bilgilerinize sunmak isteriz.
Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Türkiye Magnum ürünleri için herhangi bir risk söz konusu değildir. Türkiye’de piyasada bulunan tüm çubuklu Magnum ürünlerimizi Çorlu ve Konya fabrikalarımızda uluslararası gıda standartlarında, son teknoloji ile donatılmış tesislerimizde tüm sağlık ve hijyen tedbirleri sağlanarak el değmeden üretiyoruz. Halihazırda Türkiye’de üretilen ve satılan ürünlerimizde söz konusu türde bir risk bulunmamakta olup, herkesi güvenle yiyebilecekleri gıdalarla buluşturmaya devam ediyoruz.
İngiltere ve İrlanda'da üretilen Magnum Badem ürününde kısıtlı sayıdaki serisinde yaşanan durum, Türkiye’de üretilen ve satılan hiçbir Magnum ürünü için bir sorun teşkil etmemektedir."
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.