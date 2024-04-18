18 Nis 2024 - 17:22- Gündem G:

Alanya'da dünyaca ünlü ismin 'Liderlik semineri' yarın

ABONE OL Google News Sayfamız

Dünyada insan kaynakları alanında, en başarılı danışmanlık şirketlerinden olan KORN FERRY Türkiye Onursal Başkanı Şerif Kaynar, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın davetlisi olarak Alanya’ya geliyor.

Alanya'da dünyaca ünlü ismin 'Liderlik semineri' yarın mask
ABONE OL Google News Sayfamız

19 Nisan 2024 Cuma günü saat 14.00’da ALTSO Konferans Salonu’nda iş dünyası ile seminerde buluşacak olan Şerif Kaynar, insan kaynakları alanında duayen olarak tanınıyor ve bir çok üst düzey yönetici ve CEO’yu keşfetmesiyle biliniyor.
Aynı zamanda TEDX konuşmacısı olan Kaynar’ın ‘Başarının 12 Sihirli Anahtarı’ olarak bilinen konuşması Türkiye’de en çok izlenen TEDX konuşmaları arasında yer alıyor.

Dönüşen ve değişen dijital dünyada İnsan Kaynakları alanındaki inanılmaz değişim hikayelerini ve fırtınalı sularda liderliğin konuşulacağı etkinlikte, KORN FERRY Onursal Başkanı Şerif Kaynar, liderlikteki zorluklarla baş etmenin ve başarıya yelken açmanın stratejilerini paylaşacak.
“Fırtınalı sular, liderliğin gerçek gücünü ortaya çıkarır” diyen Kaynar’ın liderlikteki deneyimleri ve stratejileri Alanya iş dünyasına ilham verecek ve yeni perspektifler kazandıracak.
19 Nisan 2024 Cuma günü saat 14.00’da ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan etkinliğe tüm iş dünyası ve vatandaşlarımız davetlidir.

ŞERİF KAYNAR KİMDİR?

Korn Ferry Onursal Başkan görevinde olan Şerif Kaynar, son 25 seneyi aşkındır Korn Ferry’de görev yapmaktadır. Daha önce 20 senelik profesyonel deneyimi olan Kaynar’ın 13 yıl Westinghouse ve 7 yıl Asea Brown Boveri’de iş hayatı bulunmaktadır.
Kariyeri süresince Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya’da bulundu. Istanbul Saint Joseph Fransız Lisesi mezunu olan Şerif Kaynar, Bradford Üniversitesi’ni bitirdi. Yüksek lisansını Londra City Üniversitesi’nde iş idaresi üzerine tamamladı.
Şerif Kaynar anadili Türkçe yanında İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir.
Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı’nın kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Şerif Kaynar, Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYIAD)’nin 1990-1992 dönem başkanlığını yapmıştır. Halen Istanbul Rotary, Propeller Kulubü, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği üyeliklerini de sürdürmektedir. (Mazlume GÖKTAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, Bir, Yer, türkiye, Alanya, başkan, Yüksek, günü

18 Nis 2024 - 17:22 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Erzurum depremle sallandı mask
Erzurum depremle sallandı
Magnum dondurmalar iki ülkede toplatılıyor mask
Magnum dondurmalar iki ülkede toplatılıyor
Borçlardan sonra o belediyede böcek ve kamera skandalı mask
Borçlardan sonra o belediyede böcek ve kamera skandalı
O ilimiz depremle sallandı mask
O ilimiz depremle sallandı
'Aydınlanma ateşini Anadolu'ya yaydılar' mask
'Aydınlanma ateşini Anadolu'ya yaydılar'
'Teleferik kazazedeleri stres ve kaygı bozukluğu yaşayabilir' mask
'Teleferik kazazedeleri stres ve kaygı bozukluğu yaşayabilir'
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber