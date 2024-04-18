Alanya'da dünyaca ünlü ismin 'Liderlik semineri' yarın

19 Nisan 2024 Cuma günü saat 14.00’da ALTSO Konferans Salonu’nda iş dünyası ile seminerde buluşacak olan Şerif Kaynar, insan kaynakları alanında duayen olarak tanınıyor ve bir çok üst düzey yönetici ve CEO’yu keşfetmesiyle biliniyor.

Aynı zamanda TEDX konuşmacısı olan Kaynar’ın ‘Başarının 12 Sihirli Anahtarı’ olarak bilinen konuşması Türkiye’de en çok izlenen TEDX konuşmaları arasında yer alıyor.

Dönüşen ve değişen dijital dünyada İnsan Kaynakları alanındaki inanılmaz değişim hikayelerini ve fırtınalı sularda liderliğin konuşulacağı etkinlikte, KORN FERRY Onursal Başkanı Şerif Kaynar, liderlikteki zorluklarla baş etmenin ve başarıya yelken açmanın stratejilerini paylaşacak.

“Fırtınalı sular, liderliğin gerçek gücünü ortaya çıkarır” diyen Kaynar’ın liderlikteki deneyimleri ve stratejileri Alanya iş dünyasına ilham verecek ve yeni perspektifler kazandıracak.

19 Nisan 2024 Cuma günü saat 14.00’da ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan etkinliğe tüm iş dünyası ve vatandaşlarımız davetlidir.

ŞERİF KAYNAR KİMDİR?

Korn Ferry Onursal Başkan görevinde olan Şerif Kaynar, son 25 seneyi aşkındır Korn Ferry’de görev yapmaktadır. Daha önce 20 senelik profesyonel deneyimi olan Kaynar’ın 13 yıl Westinghouse ve 7 yıl Asea Brown Boveri’de iş hayatı bulunmaktadır.

Kariyeri süresince Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya’da bulundu. Istanbul Saint Joseph Fransız Lisesi mezunu olan Şerif Kaynar, Bradford Üniversitesi’ni bitirdi. Yüksek lisansını Londra City Üniversitesi’nde iş idaresi üzerine tamamladı.

Şerif Kaynar anadili Türkçe yanında İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir.

Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı’nın kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Şerif Kaynar, Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYIAD)’nin 1990-1992 dönem başkanlığını yapmıştır. Halen Istanbul Rotary, Propeller Kulubü, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği üyeliklerini de sürdürmektedir. (Mazlume GÖKTAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi