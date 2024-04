Alanya’da ‘Et’ fiyatları ateş pahası!

GÜNDEN güne artan et fiyatları lokanta ve restoran esnafını da kara kara düşündürüyor. Aldıkları eti bir hafta sonra aynı fiyata alamadıklarını belirten esnaf, fiyatlarda yaşanan dalgalanma için yetkilere denetim çağrısı yaptı. Türkiye’de hayvan üretiminin bitme noktasına geldiğini söyleyen restoran işletmecisi Veysel Öztürk, “Kurban Bayramı’na az bir süre kaldı. Et fiyatları sürekli artıyor. Sadece et fiyatları değil tüm kalemlerde artış var. Zamları menüye yansıtmaktan ve müşteri ile karşı karşıya gelmekten çok sıkıntı çekiyoruz. Biz üreten bir ülke değiliz. Hayvancılık sektörünü bitirdiler. Hayvan bulamıyoruz. Keseceğimiz hayvanı bir hafta önceden ayarlıyorum. Her hafta zam geliyor. Daha da yükseleceğini söylüyorlar. Eskiden insanlar besicilik yapıyordu. Şimdi tembelliğe alıştık. Gençler çalışmıyor. Maliyetler çok yüksek. Besici de üretici de yiyecek sektörü de bu durumdan şikayetçi. Biz üretmediğimiz sürece sıkıntılar bitmeyecek. 2 ay önce kilosu 400 TL’ye kuzu karkas kesmiştim. Şuanda karkas etin kilosu 500 TL oldu. Tüketim çok üretim yok. Biz artık zamlara mahkum hale geldik” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi