Korkunç olay! Babaannesinin başını defalarca yere vurdu

5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Hasibe Erdemir'in dairesinden kavga sesleri gelince komşuları polisi aradı. Adrese giden polis, girdikleri evde Erdemir'i kanlar içerisinde yerde yatarken buldu ve durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi.
DURUMU AĞIR
Sağlık ekipleri, Erdemir’i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan Erdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Anneannesinin başını defalarca yere çarparak ağır yaraladığı öne sürülen Talha Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.