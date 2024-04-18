Alanyasporlu Dünya Şampiyonuna coşkulu karşılama

Dünya şampiyonu olarak büyük bir gurur yaşatan Corendon Alanyaspor Eskrim Takımının milli sporcusu Doruk Erolçevik'i karşılamaya, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Ateş, Alanyaspor Eskrim Şube Başkan Yardımcısı Hasan Öner, sporcunun ailesi, antrenörler ve sporcular katıldı. Başarılı sporcu Erolçevik daha sonra Alanyaspor Eskrim Şubesi'ne giderek Başkan Hasan Çavuşoğlu ve Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu tarafından karşılandı.

"DORUK BİZİ GURURLANDIRDI"

Başkan Çavuşoğlu, sporcunun büyük başarısından dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Doruk Erolçevik kardeşimiz memleketimize Dünya Şampiyonu olarak geldi. Başarısıyla bizleri gururlandırdı. İnşallah bundan sonraki hedefi olimpiyat şampiyonluğu olacaktır. Başta ailesi olmak üzere hocalarına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. Kulüp olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de eskrim takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çok büyük bir başarı elde eden kardeşimi tekrardan tebrik eder ve başarılarının devamını dilerim" dedi.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Heyecanlı olduğunu ifade eden genç sporcu Doruk Erolçevik ise, "Beni destekleyen kulübüme, aileme, hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Şampiyon olmak çok değişik bir duygu. İlk defa bu heyecanı yaşıyorum. Bundan sonraki süreçte daha iyi çalışarak hedeflerme ulaşmak istiyorum" diye konuştu. Alanyaspor Eskrim Şube Başkan Yardımcısı Hasan Öner de, "Öncellikle bize bu imkanı sunarak başarılı olmamızı sağlayan Corendon Alanyaspor Kulübü'ne, Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'na ve bu salonda yetişen sporcularımıza çok teşekkür ederim. Başarılarıyla bizi gururlandıran Doruk Erolçevik'i tebrik eder, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Milli eskrim sporcusu Doruk Erolçevik daha sonra, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Başkan Hasan Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Eskrim Takımı Antrenörü Leyla Azizova ve annesi Züleyha Erolçevik ile birlikte Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'i makamında ziyaret etti. Şampiyon sporcuyu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden ve ziyareti için teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer, sporcunun dünya şampiyonluğu hikayesini dinleyerek kendisiyle bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında Erolçevik ile telefonda görüşen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başkan Çavuşoğlu ve Erolçevik'i üstün başarısından dolayı tebrik etti. Kaymakam Ürkmezer ise ziyaret sonunda şampiyon Doruk Erolçevik'e hediye çeki verdi. (Toygar DİM)