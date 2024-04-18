Otobüste fenalaşarak hayatını kaybetti; otopsi sonucu şoke etti

Almanya'dan emekli olduktan sonra Kayseri'ye yerleşen 3 çocuk babası Bilal Yiğit, yakınlarının iddiasına göre son dönemde girdiği bunalım sonucu şehirler arası yolcu otobüslerinde sürekli yolculuk etmeye başladı. Artvin’den Samsun’a giderken otobüste fenalaşan Yiğit, hastaneye kaldırıldı ancak Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
GRANİT TAŞI TESPİT EDİLDİ
Yiğit’in ön otopsi raporunda, kanında granit taşı olduğu tespit edildi. Granit taşını toz haline getirip sıvıya aldığı tahmin edildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.