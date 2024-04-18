Nuri Alço'dan sağlık durumu hakkında gelişme

Yeşilçam'ın yaşayan en ünlü aktörlerinden Nuri Alço, geçtiğimiz haftalarda Eskişehir'deki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından 73 yaşındaki sanatçının beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bir süre yoğun bakımda kalan oyuncu normal odaya alınırken, 12 gündür tedavisi süren Nuri Alço'dan iyi haber geldi. Sanatçının eşi Burcu Alço, yaptığı paylaşımla, oyuncunun yarın taburcu olacağını açıkladı.

'ALDIĞIN HER NEFESE ŞÜKÜRLER OLSUN'

Burcu Alço, açıklamasında; "Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az... Yarın taburcuyuz. 'Evimize seni götüreceğim' demiştim aşkım. Seni çok seviyorum çok... Varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri'm..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: KARAR