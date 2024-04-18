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Köpek balığının intikamı ağır oldu: Genç kız neye uğradığını şaşırdı

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Kick yayıncısı Natalie Reynolds arkadaşıyla birlikte köpekbalığı avlamak için sahile gitti. Kısa bir süre sonra oltasına köpekbalığı takılan kadın hayvanı etkisiz hale getirince üzerine oturdu. Ancak köpekbalığının keskin derisi fenomen ismin kalçasını adeta keserek kanamasına neden oldu.

Köpek balığının intikamı ağır oldu: Genç kız neye uğradığını şaşırdı mask
Köpek balığının intikamı ağır oldu: Genç kız neye uğradığını şaşırdı
Köpek balığının intikamı ağır oldu: Genç kız neye uğradığını şaşırdı
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Kick yayıncısı Natalie Reynolds ve bir grup arkadaşı köpekbalığı yakalamak için sahilde büyük bir mücadele verdi. Yem sayesinde köpekbalığını sığ yüzeye geçmeyi başaran fenomen ve arkadaşları hayvanı kıskıvrak yakaladı. Hatta fenomen isim hayvan hareketsiz bir şekilde dururken üzerine çıkıp çenesini tutarak poz verdi.

Köpekbalığını yakalama anlarını sosyal medyadan paylaşan ismin gönderisi kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşırken Reynolds köpekbalığının derisinden zarar gördüğünü söyledi. Köpekbalığının derisinin vücuduna zarar verdiğini dile getiren fenomen isim, "Köpekbalığının üzerine oturduğum yerde kesikler ver. Kalçam kanıyor" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri köpekbalığı istismarı olarak yorumladı.

# Sosyal, Bir, sosyal medya

18 Nis 2024 - 16:12 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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