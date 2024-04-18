Asgari ücrete Emekli maaşı formülü: Ara zam yok ama...

Yanlış ekonomi politikalarının izlendiğini belirten Eğilmez, gerçek rakamların açıklanması gerektiğini ve yapısal reformlara odaklanılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, düşük ücretle geçinenler için zam formülünü de paylaştı: “Kamu israfını keserek kaynak bulunabilir.”
Eğilmez’in açıklamalarından öne çıkan bazı noktalar şu şekilde:
Türkiye’nin enflasyonla mücadele ettiği iddiasını kabul etmeyen Eğilmez, yanlış ekonomi politikaları izlendiğini ve enflasyonun gerçek rakamlarının üzerinde olduğunu belirtti. Maliye politikasının gevşek olduğunu ve kamu israfının inanılmaz boyutlarda olduğunu ifade etti.
Dolar kurunun düşük tutulmasının ekonomik gerçekleri yansıtmadığını savunan Eğilmez, piyasadaki mal ve hizmet fiyatlarının Türk lirasıyla tespit edilip yıllık ortalama dolar kuruyla bölünmesinin doğru bir yöntem olmadığını belirtti.
Türkiye’nin IMF’e başvurması gerektiğini ancak bunun yeterli olmayacağını ifade eden Eğilmez, yapısal reformlara ve yabancı sermaye çekmeye odaklanılması gerektiğini söyledi.
Kasanın durumunun müsait olmadığını kabul eden Eğilmez, düşük ücretle geçinenler için zam yapılması gerektiğini ancak bunun için kamu israfının kesilmesi gerektiğini belirtti. Kamu israfının azaltılmasıyla kaynak bulunabileceğini ifade etti.
Faizin ekonomide önemli bir enstrüman olduğunu vurgulayan Eğilmez, yanlış belirlenen faiz oranlarının ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini söyledi ve ekonomiden çıkmanın yolunun doğru politikaları uygulamaktan geçtiğini ifade etti.
Eğilmez’in bu tespitleri ve önerileri, Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözmek için yapısal reformlara odaklanma gerekliliğini vurguluyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.