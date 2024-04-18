Sosyal medyada restoranlara yönelik boykot çağrısı başlatıldı

Türkiye'de son dönemde iyiden iyiye tırmanan hayat pahalılığı nedeniyle artık dışarda yemek yemek epey zorlaştı. Fahiş fiyatlar yüzünden ne kahvaltı ne de akşam yemeği yenebilir durumda değil.
SOSYAL MEDYADA "BOYKOT" HAREKETİ
Özellikle dar gelirli vatandaşlar duruma fazlasıyla tepki gösterirken, bu gidişat bir hareketi de beraberinde getirdi. Sosyal medya platformu X üzerinde yaşanan hareketlenme boykotu da beraberinde getirdi. Bu hareketle yurttaşlar 20-21 Nisan tarihlerinde restoran ve kafelere gitmeme kararı aldı.
PORSİYONLAR KÜÇÜLDÜ AMA...
Bir kişilik serpme kahvaltının bin lirayı bulması, bir fincan kahve içmenin bile maliyetinin 150 liraya ulaşması öfkeyi ve tepkiyi beraberinde getirdi. Ayrıca porsiyon oranlarının küçülmesi, fiyatların artmasını da engellemedi. Artık porsiyonlar ne kadar küçükse fiyatlar da o kadar artıyor.
YORUM YAĞDI
Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada başlattığı #boykot hareketiyle göstermeye başlarken, çok sayıda kullanıcının X platformunu yorum yağmuruna tuttuğu görüldü.
Kaynak: Sondakika
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.