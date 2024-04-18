Antalya'da bir "Seçil Erzan" vakası daha! Paralar yok oldu

Antalya'da bir özel bankanın şubesinde, genel müdürlük uzmanları tarafından yapılan incelemeler sırasında bankanın Side Şube Müdür Yardımcısı U.E.'in hesabında olağan dışı hareketlilik tespit edilince banka müfettişleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Müfettişlerin yaptığı inceleme ve soruşturma sonucunda U.E.'in, 2021 yılından Nisan 2024'e kadar müşterilerin hesaplarından parça parça toplam 205 milyon lirayı tanıdığı kişilere aktardığını belirledi. Bu kişilerin daha sonra paraları, yeniden U.E.'in hesabına gönderdiği tespit edildi.

KRİPTO PARA BORSASINDA KAYBETMİŞ

Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ekibi, şube müdürü Rahşan Eylem Bulut, müdür yardımcısı U.E. ve 2 banka personeli ile U.E.'in yakın arkadaşı olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

'KRİPTO PARA VORSASINDA KAYBETTİM'

Şüphelilerden U.E. ifadesinde; 2021 yılından bu yana müşterilerin hesabından fark edilmeyecek şekilde paraları alıp, arkadaşlarına gönderdiğini, daha sonra bu paraların kendi hesabına geri geldiğini, toplanan paraları yurt dışında sanal bahis sitelerinde ve kripto para borsalarında kaybettiğini söyledi. Şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: DHA