Meteoroloji'den Alanya açıklaması! Çöl tozunun etkisi ne zaman geçecek?

ALANYA’DA bu sabah itibari ile etkili olan çöl tozu taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü. Alanya Terası’ndan bakıldığında toz bulutunun yoğunluğu dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. Çöl tozunun cumadan itibaren etkisini kaybedeceği ve hafta sonuyla birlikte ülkemizi terk edeceği öğrenildi.

ÇÖL TOZU NEDİR?

Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir. Toz taşınımı, Dünya ekosistemi için büyük önem taşımaktadır. Türkiye ve çevresindeki çöl (Sahra, Arabistan gibi) ve yarı-kurak alanlardan kalkan toz aerosollerin taşınması, iklim, kara ve deniz ekosistemleri ile insan faaliyetleri ve sağlığı açısından büyük öneme sahiptir. Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtilmektedir.